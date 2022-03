LdC, LOSC : la réaction à chaud de Jocelyn Gourvennec

Malgré une prestation plutôt correcte face à Chelsea, le LOSC s'incline une nouvelle fois (1-2) et sort donc en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais pas de quoi rougir ou être déçu pour Jocelyn Gourvennec. Le coach lillois estime que son équipe a montré un bon visage sur les deux matchs comme il l'a expliqué au micro de «RMC Sport».

«Je suis fier et frustré. On s'est mis au niveau des deux matchs. À l'aller, on a fait un gros match, mais on n'a pas été bon dans les 20 derniers mètres. Ce soir, on a mis de l'intensité et un bon pressing. On fait une grosse première période. On aurait pu avoir 1-0, c'est un tournant. Il y a la tête de Xeka et les deux blessés. C'est un match où on a répondu présent. Les joueurs peuvent être fiers face à un gros adversaire. Le public a répondu présent, car ils ont ressenti le cœur et le courage. C'est dur de perdre et d'être éliminé, mais perdre ce soir, on ne méritait pas ça. C'est dur de l'accepter. Après Chelsea est une grande équipe et dans un contexte dramatique pour eux, ils répondent présent. Notre parcours sera historique pour le club.»