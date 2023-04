La FFF justifie son refus d’interrompre les matches pendant le ramadan

Ce jeudi, la FFF a créé une polémique en décidant de ne pas autoriser une courte interruption pendant les matches du soir pour permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne du mois de ramadan. «Il a été porté à la connaissance de la Fédération des interruptions de matchs suite au rupture du jeûne du ramadan. Ces interruptions ne respectent pas les dispositions des Statuts de la FFF», pouvait-on notamment lire dans un mail envoyé aux arbitres. Si l’Angleterre ou l’Allemagne ont décidé d’accorder cette faveur aux joueurs, ce n’est donc pas le cas de la France.

Une décision qui ne fait pas l’unanimité et qui a même poussé certains acteurs du foot à réagir comme Didier Digard, coach de Nice. «On connaît l’Angleterre. Il faut avouer les choses, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet et ça a toujours été (le cas). Maintenant, ce serait bien que la France le fasse», expliquait-il. Devant les nombreuses réactions, Éric Borghini, président de la Commission fédérale des arbitres (à l’origine du mail envoyé) a tenu à se justifier dans les colonnes de l’Equipe. « Sans alimenter une polémique stérile, les joueurs ont tout loisir de s’hydrater à l’occasion des remplacements ou des soins que reçoivent les partenaires ». Voilà qui est clair.

