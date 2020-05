AC Milan : Theo Hernandez rêve de l'Euro 2020

Et si les frères Hernandez (Lucas et Theo) étaient réunis avec l'équipe de France pour disputer l'Euro 2020 (décalé en 2021 à cause de la pandémie de coronavirus) ? C'est en tout cas le souhait du cadet, Theo (22 ans), évoluant à l'AC Milan : je vais maintenant travailler pour mériter une place avec l’équipe de France et être prêt pour l’Euro l'été prochain. Mais certains choix ne dépendent pas de moi. Je pourrais jouer avec mon frère Lucas. Cela ne serait pas si mal, a confié le cadet de la famille dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport ce dimanche.

Theo Hernandez, transféré du Real Madrid à Milan pour 20M€ l'été dernier, réalise une très bonne saison d'un point de vue personnel. Alors que la Serie A est actuellement suspendue à cause de la crise liée au Covid-19, le latéral gauche a inscrit 5 buts et distillé 3 passes décisives en 22 apparitions en championnat avec les Rossoneri. De quoi convaincre Didier Deschamps de le sélectionner lui plutôt que Benjamin Mendy, Ferland Mendy ou encore Lucas Digne aux côtés de son frère dans le couloir gauche des Bleus ?