Le plan de l’Espagne pour stopper Kylian Mbappé, la Juventus prépare un mercato XXL

Le plan anti-Mbappé

Héros du dernier match contre l’Allemagne, Dani Olmo espère aller loin mais se méfie malgré tout de la France, et notamment d’un homme Kylian Mbappé. Malgré sa grande méforme, KM7 terrorise l’Espagne au point de pousser AS à imaginer un plan pour le stopper. Avec l’absence de Carvajal suspendu, le média compte sur l’anticipation de Jesus Navas et l’aide de Nacho pour couper les intrusions du français dans l’axe pour réussir. Rodri aussi aura un rôle clé, lui qui devra être le cerveau de cette équipe, capable de guidé les siens au mieux pour couper les lignes de passe envers le Français. Enfin, Dani Olmo lui sera chargé dette le premier défenseur et de presser le Bondynois comme il se doit. Reste à savoir si ce plan fonctionnera.

Mercato XXL de la Juventus

La Juve va devoir régler le cas d’Adrien Rabiot, en fin de contrat et qui n’a toujours pas tranché sur son avenir. Au milieu de terrain, La Juve ne lâche pas le Teun Koopmeiners de l’Atalanta. Une première offre de 40M€ a été refusé, l’Atalanta en attend au moins 60M€. La Juve est ambitieuse mais il va quand même falloir aussi un peu vendre pour pouvoir recruter. Dans cette optique, le club italien souhaite se sépare de Federico Chiesa. La Juve espère en tirer au moins 25M€ pour lui selon CalcioMercato. L’idée derrière cette vente est de faciliter la venue de Jadon Sancho.

Harry Kane inquiète

Le Daily Mail s’interroge sur la présence d’Harry Kane face aux Pays-Bas dans deux jours. Peu en vue depuis le début de l’Euro, le buteur traîne une blessure au dos depuis la fin de saison et cette dernière semble beaucoup l’affecter. La solution Ivan Toney est envisagée à sa place, pour donner un peu de repos à Prince Harry.