PSG : l’appel émouvant entre Nasser al-Khelaïfi et Thiago Silva

Quatorze ans après l’arrivée du Qatar, le PSG est enfin parvenu à remporter sa toute première Ligue des Champions. Un évènement sensationnel pour le club de la capitale, qui rafle tout sur la scène nationale depuis plus d’une décennie, mais courait encore après la coupe aux grandes oreilles. De nombreuses équipes parisiennes auront tentées de soulever ce trophée, mais c’est finalement celle d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué qui y sera parvenue. Parmi ceux qui ont contribué à faire des pensionnaires du Parc des Princes ce qu’ils sont aujourd’hui, il y’a bien évidemment Thiago Silva. Et le Brésilien a eu quelques mots de la part du président parisien.

À l’issue du succès francilien ce samedi soir, on peut voir dans cette vidéo Nasser al-Khelaïfi et le défenseur central, qui évolue désormais du côté de Fluminense, en pleine discussion. On entend le boss des rouges et bleus lui lancer : « tu m’as manqué ! Ça, c’est pour toi aussi, parce que tu y as travaillé aussi, beaucoup ». De bien belles retrouvailles. Pour rappel, l’auriverde a évolué huit saisons du côté de la capitale, entre 2012 et 2020.