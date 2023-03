OM : Jordan Veretout est amoureux du public du Vélodrome

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au média officiel de l’Olympique de Marseille durant cette trêve internationale, le milieu de terrain international français Jordan Veretout (30 ans, 6 sélections) n’a pas caché son amour pour les supporters du Vélodrome, et espère les faire bondir de joie jusqu’à la fin de la saison, quel que soit le niveau de l’adversaire.

«C’est le plus beau public de France, voire d’Europe. On a envie de les voir heureux, et c’est sûr que parfois, tout n’est pas rose sur le terrain. Quand on joue des matches un peu plus compliqués, on est moins bien et ça nous énerve aussi. On a envie de les voir heureux et de bien jouer à tous les matches. Après, il y aura des matches plus difficiles que d’autres mais c’est sûr qu’on a toujours envie d’être au max pour eux.»

