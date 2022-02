Bordeaux - Monaco : les compositions sont là

La 25e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre la lanterne rouge Bordeaux et l'AS Monaco. A domicile, les Girondins optent pour un 5-3-2 avec Gaëtan Poussin dans les cages derrière Timothée Pembélé, Stian Gregersen, Marcelo Guedes, Anel Ahmedhodzic et Gidéon Mensah. Dans l'entrejeu, on retrouve Jean Onana, Josuha Guilavogui et Yacine Adli. Enfin, Hwang Ui-jo et Rémi Oudin sont associés en attaque.

De son côté, l'AS Monaco poursuit dans son 4-1-4-1 avec Alexander Nübel comme dernier rempart. Devant lui, Djibril Sidibé, Axel Disasi, Guillermo Maripan et Caio Henrique constituent la défense tandis qu'Aurélien Tchouaméni occupe le poste de sentinelle. Vanderson et Sofiane Diop prennent les ailes tandis que Jean Lucas et Kevin Volland se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Wissam Ben Yedder est seul en pointe.

Les compositions

Bordeaux : Poussin – Pembélé, Gregersen, Marcelo, Ahmedhodzic, Mensah – Onana, Adli, Guilavogui – Hwang, Oudin

AS Monaco : Nübel – Sidibé, Disasi, Maripan, Caio Henrique – Tchouaméni – Vanderson, Jean Lucas, Volland, Diop – Ben Yedder