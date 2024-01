Mercato OM : réflexion en cours sur l’avenir de Jonathan Clauss !

Déterminés à réussir la deuxième partie de saison avec un nouvel état d’esprit et améliorer un effectif ayant montré certaines limites entre juillet et décembre, les dirigeants de l’Olympique de Marseille mènent un mercato animé depuis début janvier. Et s’ils ont déjà pu trouver les renforts nécessaires (Onana, Garcia, Merlin, Moumbagna), ils pourraient également être actifs dans le sens des départs, après celui de Lodi. On pense notamment à Vitinha, pour lequel l’OM négocie avec le Genoa, ou à Pape Gueye, poussé vers la sortie faute d’avoir accepté de prolonger.

Mais un autre départ, plus inattendu, pourrait également concerner un autre joueur au CV encore plus important et au statut confirmé. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille mène ainsi une réflexion autour du cas Jonathan Clauss sur le mercato hivernal. Un cas de figure qui constituerait un véritable retournement de situation, puisque l’OM semblait initialement réticent à le céder.

L’état-major contrarié par sa sortie contre Monaco

Mais voilà, les choses ont récemment évolué. Déjà parce que les dernières prestations du joueur ont été jugées un ton en dessous, au cœur d’une période où l’OM recherche aussi bien des résultats que de l’implication vis-à-vis du club. Pablo Longoria l’a d’ailleurs rappelé en conférence de presse aujourd’hui, au moment d’évoquer l’épineux cas Pape Gueye. La sortie prématurée de Clauss pour une petite alerte, dès la 35e minute, face à Monaco, alors que l’équipe était privée d’une dizaine de joueurs lors de cette rencontre, aurait été très mal perçue en interne, surtout qu’il ne s’agissait pas de la première fois cette saison.

Les dirigeants de l’OM tiennent à placer l’institution au-dessus de tout et veulent bâtir un état d’esprit commando pour achever la saison et terminer le plus haut possible. C’est donc dans ce contexte que des échanges ont lieu en interne, notamment au sujet de Jonathan Clauss, qui a un sacré objectif en tête pour l’issue de la saison : une place en équipe de France pour participer à l’Euro. D’autant qu’un sacré concurrent pourrait lui faire de l’ombre dans les semaines à venir : Sacha Boey, recruté par le Bayern Munich…