CdM 2022, Argentine : Martinez répond à Mbappé sur le niveau du football sud-américain

Interrogé en conférence de presse sur les récentes déclarations de Kylian Mbappé concernant le niveau du football sud-américain, Emiliano Martinez, le dernier rempart de l'Albiceleste, n'a pas manqué de répondre au Bondynois. Une manière également de lancer la grande finale, ce dimanche à 16 heures. Pour rappel, à l'époque, Kylian Mbappé s'était prononcé sur ses favoris pour la Coupe du monde, mettant en avant une différence notable en faveur des pays du vieux continent.

«L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, jugeait le joueur du PSG. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné», assurait le champion du monde 2018. «Il ne connaît pas assez le football, il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Si tu n'a pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n'est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour cela», a ainsi répondu le gardien d'Aston Villa.