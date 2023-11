Brésil, Tottenham : Richarlison, une année en enfer

Auteur du plus beau but de la Coupe du Monde 2022 avec son ciseau acrobatique face à la Serbie le 24 novembre (2-0), Richarlison était sur un petit nuage. Désigné comme attaquant numéro de la Seleção avant le début de la compétition, le joueur de Totteham avait conclu la phase de poules du Mondial avec 3 buts au compteur. Puis ce fut le trou d’air. Impuissant en quart de finale face à la Croatie, le joueur de 26 ans espérait retrouver du réconfort en club. En vain. Presqu’un an plus tard, la descente aux enfers s’est poursuivie. Avec seulement 3 buts et 4 passes décisives au compteur la saison dernière avec les Spurs, le Brésilien n’a absolument pas rentabilisé les 58 M€ déboursés par le club londonien en 2022.

Depuis son arrivée dans la capitale anglaise en provenance d’Everton, Richarlison n’a marqué que 2 petits buts en Premier League. Et même l’arrivée d’Ange Postecoglou, le Brésilien n’a pas profité du regain de forme des Spurs (2es du classement de PL) pour retrouver la forme. Hier, pour le choc contre Chelsea, il a d’ailleurs démarré la rencontre sur le banc. Un terrible bilan auquel il faut également ajouter une disette avec la Canarinha. Depuis son but contre la Corée du Sud au Mondial, Richarlison n’a plus trouvé la faille en six rencontres avec les Auriverdes. Une traversée du désert qui l’a poussé à consulter un spécialiste, comme il l’a révélé en septembre dernier, au sortir du dernier rassemblement de la Seleção.

Un terrible bilan avec Tottenham…

«J’ai traversé une période mouvementée au cours des cinq derniers mois en dehors du terrain. Maintenant, tout va bien à la maison. Les gens qui ne s’intéressaient qu’à mon argent m’ont quitté. Maintenant, les choses vont commencer à bien se dérouler, je suis sûr que je ferai un bon parcours à Tottenham et que les choses se reproduiront. Je vais retourner en Angleterre, chercher une aide psychologique, auprès d’un psychologue, pour travailler sur mon mental. Je crois que je serai à la prochaine convocation du Brésil, je travaillerai pour cela. Il s’agit de réaliser une bonne séquence à Tottenham, cette semaine je vais m’asseoir et leur parler, j’ai besoin d’une bonne séquence, de prendre le rythme du match et d’arriver bien ici.»

Malheureusement pour lui, rien ne s’est passé comme prévu. Le natif de Nova Venécia a certes marqué en championnat contre Sheffield United le 16 septembre (2-1) pour son retour avec les Spurs, mais il s’est une nouvelle fois muré dans le silence face aux cages ensuite. Et hier, Fernando Diniz a choisi de ne pas le convoquer pour les chocs face à la Colombie et l’Argentine. Le sélectionneur intérimaire a même préféré convoquer le jeune Endrick (17 ans). Un choix que le récent vainqueur de la Copa Libertadores avec Fluminense a expliqué en conférence de presse.

Éjecté de la Seleção et absent pendant de longs mois

« Je pense que plus que le système, je dois regarder tout ce qui se passe. Je pense que les joueurs que j’ai convoqués seront mieux à même de répondre à mes attentes du moment. Richarlison est un excellent joueur, il a très bien joué dans la principale compétition au monde, la Coupe du Monde, et il n’a pas donné ce qu’il pouvait. Il n’a pas mal joué, surtout au match aller contre la Bolivie et le Pérou. C’est juste que l’équipe nationale est une équipe nationale, il est en concurrence avec d’autres grands joueurs, et pour l’instant je préfère en appeler d’autres. » Un message reçu cinq sur cinq par le principal intéressé. D’ailleurs, comme cela ne suffisait pas, le buteur brésilien a profité de la réponse à sa non convocation par Diniz pour annoncer à ESPN Brésil qu’il allait devoir s’absenter des terrains pendant un long moment.

« L’équipe nationale fait partie de moi. Je pense que j’ai toujours rêvé de porter ce maillot. Bien sûr, j’étais triste de ne pas être là, mais je comprends Diniz. À sa place, je ne me serais pas appelé non plus. Je n’ai pas joué un bon football, j’ai manqué des occasions. Bien sûr, j’ai progressé au cours des derniers matches, mais je suis encore loin de porter le maillot de l’équipe nationale. Je dois être bien, je dois être à 100 % et je ne suis pas à 100 %. Je pense que l’entraîneur a fait le bon choix. Les garçons sont en train de voler, c’est donc à moi de travailler dur. Je reviendrai, c’est certain. Je ne suis pas venu ici pour rien. C’est à moi de travailler dur jour après jour et de faire une bonne série de matches ici à Tottenham. Les derniers mois n’ont pas été faciles pour moi. Je crois que j’ai déjà parlé aux médecins et je vais bientôt me faire opérer du pubis. Cela fait huit mois que je souffre, que je me bats, que je regarde l’équipe nationale, le club et que je ne me regarde pas. Je pense que le moment est venu de me reposer, de faire une pause. Nous verrons dans les prochains jours, mais je ferai bientôt ce qui est le mieux pour moi. » Un mal pour un bien ?