Destination polémique pour Raphaël Varane, Madrid s’enflamme pour les débuts d’Arda Güler

L’improbable point de chute de Raphaël Varane

Alors que Manchester United a décidé de ne pas déclencher l’option concernant une prolongation d’un an du contrat de Raphaël Varane, le Français est à la recherche d’une nouvelle destination. Et c’est du côté de la Catalogne que s’annonce l’avenir du Mancunien. Selon les dernières informations de Teamtalk.com, reprises par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Manchester United aurait proposé le défenseur français aux Blaugranas pour environ 20M€. Alors qu’un retour à Madrid a été évoqué, une signature de Raphaël Varane chez l’ennemi sera assurément perçue comme une grosse trahison chez les supporters.

Les débuts prometteurs d’Arda Güler

Le Real Madrid s’est fait peur face à Arandina, mais s’est finalement imposé 3-1 et a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Mis en échec en première période, les Madrilènes ont réussi à trouver la faille au retour des vestiaires. Sur la pelouse d’Arandina, pensionnaire de quatrième division espagnole, Carlo Ancelotti a fait confiance à la jeunesse. Le joyau turc Arda Güler a enfin fait ses grands débuts. S’il n’a pas marqué, il a impressionné. «Ce garçon promet», s’enflamme d’ailleurs le journal Marca. Guler aurait d’ailleurs pu scorer, mais son tir a trouvé le poteau sur coup franc. Pour Sport, c’est surtout le sentiment d’espoir qui prédomine. Le crack de 18 ans a disputé une heure de jeu, dans laquelle il a fait preuve de personnalité et de caractère. C’est finalement Brahim Diaz, plus expérimenté, qui a pris les choses en main pour valider la qualification des siens. Pour le journal AS, «Diaz veut cette coupe». L’Espagnol, récemment élu joueur du mois, est en très bonne forme avec deux buts et une passe décisive en décembre.

Bruno Guimarães sort du silence

Newcastle s’est donné de l’air en s’imposant 3-0 face à Sunderland hier en FA Cup. Une qualification célébrée comme il se doit au coup de sifflet final. «C’est la fête», se réjouit le Sunday Mail. Les hommes d’Eddie Howe ont célébré ça comme un sacre final, preuve que les Magpies traversent des heures compliquées en ce moment. Le Sunday Mirror relaye aussi la qualif’ des Toons. Bruno Guimarães, annoncé au PSG, est aussi apparu très investi. Le Brésilien n’a pas hésité à célébrer devant ses supporters un retour défensif. Sur ses réseaux sociaux, l’intéressé a publié ce message : «Newcastle United. Point», comme pour affirmer son attachement à son club, histoire de faire taire les rumeurs. Pas sûr que cela suffise. Pour rappel, Bradley Barcola avait aussi posté un post rappelant son amour à l’OL.. avant de signer au PSG quelques semaines plus tard.