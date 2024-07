Le maire de Bordeaux met un coup de pression à Gérard Lopez

Les Girondins de Bordeaux sont en danger, plus que jamais. Après la relégation administrative du club prononcée par la DNCG, en attente du résultat de l’appel, et l’échec du rachat par le groupe Fenway, le FCGB est dans une situation plus que précaire. Interrogé par les journalistes locaux, le maire de Bordeaux a appelé Gérard Lopez à prendre ses responsabilités pour la survie du club.

La suite après cette publicité

«Je suis inquiet car les délais maintenant sont très courts pour que le propriétaire du club sauve les Girondins. Nous savons qu’il faut trouver 40 millions d’euros, d’ici mardi prochain. J’en appelle à la responsabilité de Gérard Lopez pour qu’il trouve une solution. Qu’il mette lui même les 40 millions, s’il peut ou s’il veut. Ou bien, qu’il trouve un partenaire financier solide pour sauver les Girondins qui ne méritent pas d’être rétrogradés administrativement en National.» Le message est passé, Gérard Lopez a une semaine pour sauver sa crédibilité, déjà bien amochée, et le statut de club professionnel des Girondins de Bordeaux.