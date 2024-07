Terrible nouvelle pour les Girondins de Bordeaux !

L’avenir des Girondins de Bordeaux s’assombrit. Comme en 2022, le club cher à Zinedine Zidane joue sa survie devant la DNCG. Et encore une fois, le gendarme financier du football français a rétrogradé Bordeaux en National 1. C’était le 9 juillet dernier. Toujours en quête d’un potentiel racheteur, Gérard Lopez avait fait appel, car des investisseurs américains s’étaient manifestés.

Les Marine et Blanc pensaient en effet bientôt être rachetés par Fenway Sports Group (qui possède Liverpool et les Boston Red Sox entre autres). Les potentiels candidats à une reprise avaient d’ailleurs fait le déplacement en France. Le jour même de l’annonce de la DNCG, Fenway Sports confirmait ces négociations. «Fenway Sports Group étudie actuellement l’acquisition du FC Girondins de Bordeaux. Nous venons d’engager les discussions et ne souhaitons faire aucun commentaire au cours de cette phase exploratoire».

Quel avenir pour Bordeaux ?

L’affaire semblait alors bien engagée, la presse anglaise indiquant que le FCGB n’avait, en plus, pas pour vocation de devenir un club satellite de Liverpool et que FSG devait injecter 80 millions d’euros pour combler le déficit et s’offrir le club au scapulaire. Mais ce matin, c’est le coup de massue. Le groupe américain s’est retiré des négociations. Les champions de France 2009 viennent de l’annoncer officiellement par un communiqué.

«Le FC Girondins de Bordeaux et son actionnaire ont été informés par Fenway Sports Group de sa volonté de ne pas donner suite aux discussions entamées ces dernières semaines en vue du rachat du club. Cette décision s’explique notamment par le coût important du stade dans les années à venir, mais aussi par le contexte économique général du football français. Le FC Girondins de Bordeaux et Gérard Lopez remercient Fenway Sports Group pour l’intérêt porté au club ainsi que ses équipes pour s’être déplacées en vue de rencontrer ses parties prenantes. Le Club et son actionnaire mettent désormais toute leur énergie à la finalisation d’un plan de financement pour la saison 2024/2025 en vue de l’audition d’appel», indique le communiqué.