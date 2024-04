Rennes - Toulouse : les compositions sont là

La 29e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un joli duel entre le Stade Rennais et le Toulouse FC. A domicile, les Bretons s’articulent dans un 4-4-2 avec Steve Mandanda dans les cages derrière Guela Doué, Warmed Omari, Arthur Theate et Jeanuël Belocian. Enzo Le Fée et Baptiste Santamaria constituent le milieu de terrain avec Benjamin Bourigeaud et Désiré Doué dans les couloirs. Devant, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri sont associés.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Violets s’organisent dans un 3-4-3 avec Guillaume Restes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Logan Costa, Rasmus Nicolaisen et Moussa Diarra en défense. Le milieu de terrain est composé de Cristian Casseres et Stijn Spierings tandis que Christian Mawissa et Gabriel Suazo assurent les rôles de pistons. Devant, Zakaria Aboukhlal, Thijs Dallinga et Yann Gboho sont associés.

Les compositions

Stade Rennais : Mandanda - G. Doué, Omari, Theate, Belocian - Bourigeaud, Santamaria, Le Fée, D. Doué - Kalimuendo, Gouiri

La suite après cette publicité

Toulouse FC : Restes - Costa, Nicolaisen, Diarra - Mawissa, Casseres, Spierings, Suazo - Aboukhlal, Dallinga, Gboho