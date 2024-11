Leganés - Real Madrid : la belle offrande de Vinicius Jr à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a enfin mis fin à une longue période sans marquer. Titulaire ce dimanche avec le Real Madrid face à Leganés, l’international français était cette fois aligné sur le couloir gauche de l’attaque madrilène. Vinicius Jr occupait la pointe de l’attaque pour l’occasion et avait donc ce rôle que n’a jamais vraiment apprécié Mbappé.

Après une première période encore brouillonne avec plusieurs imprécisions techniques, Kylian Mbappé a été sauvé par une jolie offrande de Vinicius. Le Brésilien récupérait un ballon dans les pieds de la défense adverse et servait le Français qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide pour ouvrir le score dans ce match. Un joli cadeau pour le 9e but de la saison de l’ancien parisien.