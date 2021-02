OM : Alvaro donne de ses nouvelles après sa blessure

Lors du Classique de la Ligue 1 entre l’OM et le PSG, Marseille n’avait pas perdu que les trois points. Les hommes de Nasser Larguet avaient vu Alvaro Gonzalez sortir sur blessure à la suite d’un vilain choc au genou après un duel avec son grand ami Neymar.

Sans nouvelle de sa blessure depuis ce dimanche, les supporters phocéens commençaient à se demander si le solide défenseur espagnol serait remis pour un autre classique du championnat ce dimanche, Bordeaux-Marseille. Sur son compte Twitter, l’ancien de Villarreal a donné de ses nouvelles. « Merci à tous pour vos messages. Je vais bien, mon genou va bien. Ce n’est pas grave, on va travailler pour être le plus tôt possible avec l’équipe » a-t-il déclaré avant d’adresser un petit message à ses détracteurs. « Merci à ceux qui me souhaitent du mal aussi. Désolé, parce qu’Alvaro est fort et je vais revenir le plus tôt possible parce que mon genou va très très bien. Allez l’OM. »