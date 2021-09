Ligue 1 : Montpellier s'impose face à Saint-Étienne, Germain buteur pour sa première

Montpellier accueillait Saint-Étienne au stade de la Mosson dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1 pour tenter de se relancer après leurs défaites respectives avant la trêve internationale. Les Héraultais s'étaient inclinés sur la pelouse du champion de France en titre, le LOSC (2-1), tandis que le club du Forez revenait d'une défaite au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille (3-1). Concernant les compositions, forcément certains changements du côté du MHSC : avec les départs d'Andy Delort et Gaëtan Laborde, le front offensif était remanié. Le nouveau numéro 9 Valère Germain était titulaire pour sa première apparition avec le maillot orange et bleu, aux côtés de Mavididi et Wahi sur les ailes. Devant le double pivot Ferri-Chotard, Savanier retrouvait son poste de meneur de jeu et son brassard de capitaine dans le 4-2-3-1 d'Olivier Dall'Oglio. Pour le reste du onze, Bertaud gardait les buts, devant lui la charnière devenue habituelle Thuler-Sakho, Cozza à gauche et Souquet remplaçait Sambia à droite, suspendu après son rouge à Lille. Du côté de l'ASSE, on passait d'un 4-3-3 contre l'OM avant la coupure à un 4-4-2, avec trois changements opérés par Claude Puel. Sow, encore en quarantaine, laissait sa place à Nadé pour accompagner Moukoudi en défense centrale devant Green. Maçon et Kolodziejczak occupaient les couloirs droit et gauche de l'arrière-garde. Gourna-Douath sur le banc, le milieu était composé de Neyou et Camara, capitaine. Enfin, un quatuor offensif avec Nordin à droite, Bouanga à gauche et le duo Khazri-Hamouma dans l'axe. La seule recrue estivale des Verts, l'Uruguayen Ignacio Ramirez, était présent sur le banc.

La possession était stéphanoise en ce début de rencontre, passant notamment sur les couloirs, mais les latéraux montpelliérains étaient bien entrés dans leur match. Denis Bouanga initiait la première occasion des visiteurs, profitant de la passivité défensive d'Arnaud Souquet pour s'infiltrer dans la surface, mais sa frappe effleure le petit filet droit de Dimitry Bertaud (6e). Bien lancé dans la zone de vérité, Elye Wahi réussissait à sauver le ballon avant la ligne, mais son centre fort devant le but était capté par Etienne Green (8e). Stephy Mavididi se débarassait de deux stéphanois avant de centrer en retrait, dévié d'une main au sol non sifflée par l'arbitre Benoît Bastien (10e). Le couloir gauche était privilégié par les locaux : après l'attaquant anglais, c'était Téji Savanier qui avait failli servir les attaquants dans la surface après s'être défait d'Yvann Maçon, en difficulté dans cette entame de match, mais son centre est dégagé par Harold Moukoudi (13e). Derrière, Saint-Etienne tentait de se réveiller avec Bouanga : sur une perte de balle de Souquet, l'international gabonais rentrait sur son pied droit dans ses 20 derniers mètres mais sa tentative passe au-dessus des poteaux de Bertaud (16e).

L'ASSE profitait d'une mauvaise relance montpelliéraine pour opérer en contre : Arnaud Nordin trouve Mahdi Camara au point de pénalty, qui ne cadrait pas sa reprise (18e). Juste derrière, Savanier avait failli punir l'inefficacité des Verts, sa frappe était déviée par la défense adverse (19e). Une entame de partie avec beaucoup d'intensité malgré le cagnard de la Mosson, avec des attaques rapides d'un côté comme de l'autre. Le capitaine de Montpellier a également eu plusieurs occasions de faire trembler Green sur coup-franc, sans réussite (15e, 24e). Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour assister à la première occasion cadrée des visiteurs grâce à Hamouma, le portier adverse s'était bien couché pour claquer le ballon (30e). Mais là aussi, le MHSC sanctionnait son adversaire du jour : sur un énième caviar de Savanier, Mavididi s'incrustait dans la surface de réparation avant d'ajuster Green du pied droit intérieur et envoyer ce ballon dans le petit filet opposé (1-0, 32e). Le dernier quart d'heure de la première période est un peu plus calme, avec un peu plus de déchets techniques dans le dernier geste. Toujours dans les bons coups, Savanier retrouvait Germain au premier poteau sur coup-franc mais son coup de casque passait au-dessus (44e).

Un rythme toujours aussi effréné

Au retour des vestiaires, Montpellier apportait le danger dans la moitié de terrain des Verts dès l'engagement : Savanier combinait avec Wahi avant de tenter sa chance dans la surface, directement sur Green (46e). Son coup-franc excentré côté gauche avait failli tromper la défense adverse, endormie dans les premières minutes (48e). Les Stéphanois s'agacent et l'arbitre de la rencontre le remarque, en donnant le premier carton jaune à Bouanga pour contestation après un tacle appuyé de Neyou sur Chotard (55e). En plus de Germain, deux autres recrues estivales disputaient leurs premières minutes sous leurs couleurs : côté Montpellier, Nicholas Gioacchini remplaçait Wahi tandis qu'Ignacio Ramirez avait pris la place de Nordin pour Saint-Étienne. Le festival de Mavididi se poursuivait après l'heure de jeu : après une belle percée sur le flanc gauche, l'Anglais servait Germain au second poteau qui ne s'était pas fait prier pour crucifier le dernier rempart (2-0, 62e). Le but du break venait terminer les quelques tentatives de revenir au score des visiteurs, qui semblaient épuises par la chaleur de Montpellier.

La connexion Savanier-Germain se précisait au fil de la seconde période, qui aurait pu se trouver sur coups de pied arrêtés, sans succès (65e). Derrière, Saint-Etienne semblait de plus en plus en retard sur les duels, au sol comme aériens. Deux cartons jaunes supplémentaires avaient été distribués lors du seconde acte à Neyou et Nadé, tous deux en retard sur Savanier (69e, 73e). Avec ses derniers changements, Puel a littéralement coupé son équipe en deux pour lancer les derniers assauts offensifs, mais la charnière Sakho-Thuler (remplacé par Estève) avait su calmer le peu de mouvement dans les offensives stéphanoises. Score final : 2-0. En plus de remporter son deuxième match de la saison, le MHSC enregistre le premier clean-sheet de sa saison. Pourquoi pas confirmer ce succès dans une semaine à Troyes pour y affronter l'ESTAC (dimanche 19, 15h). L'ASSE perd son deuxième match consécutif en Ligue 1 et n'a toujours pas remporté de rencontre en championnat. L'occasion de se ressaisir lors de la réception de Bordeaux samedi prochain (21h).

