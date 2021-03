Premier League : Chelsea ne prend qu'un point contre Leeds

Newcastle et Aston Villa s'étant quittés sur un match nul (1-1) hier, la 28e journée de Premier League se poursuivait ce samedi avec un match très intéressant entre le Leeds United de Marcelo Bielsa et le Chelsea de Thomas Tuchel. Onzièmes (35 pts), les Peacocks restaient sur deux revers tandis que les Blues, troisièmes (50 pts), étaient tout simplement invaincus toutes compétitions confondues avec l'Allemand sur le banc (11 matches). Concernant les locaux, l'ancien coach de l'OM sortait son 4-1-4-1 avec Bamford devant. L'ancien coach du PSG partait sur un 4-2-3-1 avec Ziyech à droite.

Leeds ne changeait pas sa tactique et mettait rapidement en place un gros pressing pour gêner la relance adverse. Perturbés, les Blues peinaient à offrir quelque chose mais la première occasion était londonienne avec cette opportunité d'Havertz (7e). Dans la foulée, les Whites répondaient mais le but de Roberts était refusé pour un hors-jeu (8e). Le début de match était plaisant et il fallait la barre transversale pour sauver Leeds, puisque Llorente n'était pas loin du but contre son camp (10e). C'était chaud des deux côtés, et Mendy sauvait son équipe en déviant légèrement le tir de Roberts sur la barre (16e). Mais derrière, le rythme retombait considérablement.

Edouard Mendy décisif dans son but

Jusqu'à la mi-temps, les deux équipes n'arrivaient pas à créer le danger, et le score était toujours de 0-0 à la pause avec l'une des premières périodes les moins intéressantes des Blues depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc. Après la pause, les deux équipes revenaient avec de bonnes intentions. Si Havertz (48e) et Pulisic (59e) n'arrivaient pas à tromper la vigilance de Meslier, Raphinha tombait sur un grand Mendy (56e), auteur d'un arrêt du bout du bras. Les changements arrivaient ensuite dans cette partie où le ballon passait rapidement d'un camp à l'autre, mais le tableau d'affichage ne bougeait pas.

Globalement, ce deuxième acte était bien négocié par les locaux qui multipliaient les occasions, comme ce centre fort de Raphinha vers Llorente qui butait sur James (77e), ou encore cette tentative de Rodrigo sur corner (79e). Balle au pied, les Blues avaient du mal à se retrouver face aux cages de Meslier, même si Hudson-Odoi trouvait un espace pour frapper (86e). Malgré une rencontre dominée sur le plan statistique, Chelsea concédait le match nul face à Leeds (0-0). Un résultat qui ne fait les affaires de personne, les Peacocks restant onzièmes alors que les Blues ne quittent pas leur quatrième place.

