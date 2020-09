OL-Nîmes : les compos probables

La suite après cette publicité

Défait sur la pelouse de Montpellier, cette semaine (2-1), l'Olympique Lyonnais ouvre le bal de la 4e journée de Ligue 1, ce soir face à Nîmes (21h). Des Lyonnais qui auront à cœur de se rattraper pour ce match à domicile, face à des Nîmois à la recherche de leur premier succès à l'extérieur.

Pour cette rencontre, Rudi Garcia devrait reconduire son 3-5-2 habituel, au sein duquel Anthony Lopes prendra place dans les buts. En défense, Jason Denayer, Marcelo et Joachim Andersen devraient être alignés. Léo Dubois se chargera du couloir droit, tandis qu'à gauche, le jeune Melvin Bard pourrait connaître sa première titularisation cette saison. Au milieu, le duo Guimarães-Caqueret devrait être reconduit derrière Ryan Cherki. Enfin devant, Memphis Depay et Moussa Dembélé devraient être de retour pour tenter de glaner trois points déterminants dans ce début de saison.

Côté Nîmois, Jérôme Arpinon devrait aligner un 4-3-3 classique. Baptiste Reynet gardera les buts, derrière une défense à quatre, composée de Florian Miguel, de Loïc Landre, d'Anthony Briançon et de Renaud Ripart. Sarr, Cubas et Fomba devraient être titularisés dans l'entrejeu tandis que devant Zinedine Fehrat, Yassine Benrahou et Nolan Roux seront en charge de l'animation offensive des crocodiles.