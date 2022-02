LdC, Inter-Liverpool : les compositions probables

La suite après cette publicité

Nouvelle soirée de Ligue des Champions et nouvelle choc au sommet. Ce mercredi soir, à Giuseppe Meazza, l'Inter reçoit Liverpool en 8e de finale aller. Les champions d'Italie en titre, emmenés par Simone Inzaghi, devraient se présenter en 3-5-2. Samir Handanovic gardera ainsi les buts nerazzurri derrière une défense composée de Milan Skriniar, Stefan de Vrij et Alessandro Bastoni. Sur les ailes, Denzel Dumfries, à droite, et Ivan Perisic, à gauche, joueront les pistons. Dans l'entrejeu, Arturo Vidal et Hakan Calhanoglu accompagneront Marcelo Brozovic. Sur le front de l'attaque, Lautaro Martinez tournera autour d'Edin Dzeko.

Pour contrer cette formation italienne, Jürgen Klopp prépare un 4-3-3 devant Alisson. De droite à gauche, on retrouverait Trent Aleander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andy Robertson en défense. Au milieu, Fabinho part favori pour démarrer au poste de sentinelle, épaulé par l'Espagnol Thiago Alcântara et Naby Keita. Enfin, devant, Diogo Jota, qui reste sur 5 buts sur ses 5 dernières sorties avec les Reds toutes compétitions confondues, devrait être titularisé aux côtés des incontournables Mohamed Salah et Sadio Mané. Spectacle en perspective !