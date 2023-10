Comment Newcastle gère la grosse suspension de Sandro Tonali

Cet été, Newcastle réalisait le très gros coup Sandro Tonali. Véritable homme fort de l’AC Milan et de l’Italie, le milieu de 23 ans surprenait son monde en quittant les Rossonneri pour la Premier League et Newcastle. Les Magpies, qualifiés en Ligue des Champions et qui cherchaient à grandement se renforcer, déboursaient plus de 70 millions d’euros pour le recruter. Un énorme investissement à la hauteur du talent du joueur qui devait apporter toute cette saison dans l’entrejeu aux côtés de Bruno Guimaraes. Et pourtant, tout a basculé il y a quelques jours après une histoire rocambolesque.

L’international italien est, en effet, impliqué dans une affaire de paris sportifs illicites. Il était accusé d’avoir misé sur des matchs de l’AC Milan, une pratique formellement interdite par la Fédération italienne de football (FIGC). Et ce jeudi, la sanction est tombée. Tonali a écopé d’une suspension de dix mois par la fédération transalpine. Et si, pour le moment, il ne jouera plus avec l’Italie, sa sanction doit désormais être transmise par le parquet général des sports du CONI (comité olympique italien, ndlr) à l’UEFA. Après quoi, il sera suspendu à l’international et donc avec Newcastle et ne rejouera plus de la saison. Pendant ce temps, le club anglais pense déjà à la suite et a commencé à prévoir l’après-Tonali.

Plusieurs noms pour le remplacer

Selon les informations du Telegraph, Newcastle discute actuellement avec des avocats pour réduire le salaire de Sandro Tonali après sa suspension. Le milieu de 23 ans, qui a disputé 12 matches cette saison (1 but), est l’un des plus gros salaires du club actuellement. Une clause pourrait bien figurer dans le contrat du joueur qui, selon le média anglais, pourrait aussi accepter de lui-même de baisser son salaire le temps de sa suspension. En attendant, contrairement à Ivan Toney, Tonali pourra continuer de s’entraîner avec Newcastle et de jouer des matches à huis-clos.

Et si les avocats du club se concentrent donc sur l’aspect juridique de cette affaire, la direction, elle, pense déjà au sportif et aux pistes pour remplacer sportivement le jouer cet hiver. Selon les informations du Sun, les Magpies pourraient piocher… en Arabie saoudite du côté d’Al-Hilal pour faire revenir Ruben Neves. Le milieu portugais évoluait à Wolverhampton la saison dernière avant de filer contre 64 millions d’euros à Al-Hilal. Eddie Howe souhaiterait tenter un prêt pour récupérer le joueur. Le prêt de Kalvin Phillips, qui ne joue pas du tout à Manchester City, est aussi à l’étude alors que le média espagnol Sport révèle que c’est Scott McTominay qui intéresse fortement le coach anglais. L’international écossais est visiblement très intéressé par un départ cet hiver. Quoi qu’il en soit, Newcastle n’a pas perdu de temps.