Barça : plan spécifique pour le ramadan de Lamine Yamal

Le ramadan a commencé pour la communauté musulmane, et des milliers de joueurs de foot vont eux aussi jeûner pendant un mois. Comme l’indique AS, c’est le cas de Lamine Yamal, l’attaquant du FC Barcelone, qui a l’intention de suivre ce mois sacré de façon la plus stricte possible.

Et le média rajoute que le club catalan lui a préparé un plan nutritionnel adapté à ses besoins en tant que sportif, de façon à ce que ce jeûne ne porte pas préjudice à son niveau de performance ces prochaines semaines. Face à la Real Sociedad le week-end dernier, alors que le ramadan avait déjà démarré, Lamine Yamal n’avait en tout cas pas l’air d’être moins en forme que d’habitude.