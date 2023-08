Un nouveau club surprenant entre dans la course pour João Félix

La suite après cette publicité

Où jouera João Félix une fois ce mercato estival terminé ? Bonne question. Une chose est sûre, ça ne sera pas du côté de Madrid, à moins d’un retournement de situation inattendu… ou une signature au Real Madrid ou au Rayo Vallecano, ce qui semble hautement improbable. L’Atlético n’en veut plus, que ce soit du côté de la direction, du staff ou des supporters, et Jorge Mendes travaille d’arrache-pied pour lui trouver un point de chute.

Mais c’est difficile… Et pour cause, il n’a pas encore reçu de proposition officielle convaincante. Le FC Barcelone est intéressé, mais semble temporiser, en plus de devoir composer avec une situation financière particulièrement compliquée. Sans parler du fair-play financier de la Liga. L’option saoudienne est sur la table, mais Félix ne l’étudiera qu’en dernier recours.

La direction force

Comme l’indique AS, il y a un plan C, qui pourrait même rapidement devenir un plan A. C’est Benfica, où évoluait le Lusitanien jusqu’en 2019, date à laquelle il a rejoint l’Atlético. Le club portugais commence à faire le forcing en coulisses pour convaincre le joueur. Et surtout, l’argent ne serait pas forcément un problème, puisque les Lisboètes ont du cash à disposition après la vente de Gonçalo Ramos au PSG et ils sont prêts à faire des efforts.

Le président du club Rui Costa essaye de persuader le joueur de rejoindre son ancien club, alors que l’option Barça prend du plomb dans l’aile jour après jour. A noter que, toujours selon le média, Félix n’étudiera la piste saoudienne que s’il ne trouve aucun club d’ici la fin du marché européen (le mercato saoudien termine le 20 septembre). Affaire à suivre…