CAN 2023, Cameroun : altercation entre André Onana et Samuel Eto’o !

La CAN d’André Onana est de plus en plus chaotique. Après avoir fait polémique lors de la préparation pour avoir décidé de rejoindre le Cameroun le jour du premier match de la compétition face à la Guinée, le gardien de Manchester United a déçu pour sa première titularisation lors du deuxième match face au Sénégal. Il a encaissé trois buts sur les trois seuls tirs cadrés des Sénégalais.

Alors ce mardi pour le match décisif du Cameroun dans cette CAN, Rigobert Song a décidé de renvoyer Onana sur le banc préférant lancer Ondoa. Un choix que n’a pas du tout apprécié l’ancien gardien de l’Inter Milan. Selon une source proche des Lions Indomptables, qui s’est confiée au média Sport News Africa, une altercation a eu lieu entre Onana et le président de la fédération camerounaise Samuel Eto’o. Le gardien s’est emporté en découvrant ce mardi matin qu’il n’était pas titulaire. Il a fini par se calmer après cet épisode.