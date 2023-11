Pep Guardiola a poussé Ferran Torres à signer au Barça

En janvier 2022, le FC Barcelone annonçait l’arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City. La formation de Pep Guardiola décidait de vendre son attaquant, auteur de 16 buts en 43 matches, qui avait été acheté pour 27 millions d’euros. Depuis son arrivée en Catalogne, l’international espagnole ne fait pas vraiment l’unanimité mais semble retrouver confiance.

Dans un podcast The Wild Project, l’ancien attaquant de Valence est revenu sur son transfert en Espagne et a confirmé que c’est bien Pep Guardiola qui l’avait poussé vers le Barça. «Quand j’ai voulu signer au Barça, Pep m’a dit : Barça ? Je ne peux tout simplement pas te dire non. C’est mon Barça. Mon Barça. Tant que les clubs sont d’accord, vous pouvez partir» Par la suite, le FC Barcelone déboursait donc 55 millions pour s’offrir Ferran Torres.