FC Barcelone - Getafe : les compositions probables

La suite après cette publicité

La 31e journée de Liga se poursuit ce jeudi ! Le FC Barcelone a l'occasion de revenir à 2 points du Real Madrid, leader depuis hier soir et sa victoire contre Cadix (3-0). Pour cela, les Blaugranas affrontent Getafe, ce soir (match à suivre en direct sur notre site). Ronald Koeman devrait proposer, comme à son habitude désormais, un 3-4-3 avec Ter Stegen dans les buts. Une défense où Lenglet serait aligné. Alba et Sergi Roberto sur les ailes, avec un milieu Busquets-De Jong. Enfin, une attaque composée par Messi, Griezmann et Dembélé.

Du côté de Getafe, c'est plutôt un 4-2-3-1 qui devrait être privilégié. Soria dans les buts, Djené et Timor en charnière centrale. Carles Aleñá, dans le rôle de numéro 10 au milieu et une attaque avec Jaime Mata, Cucurella et Unaï.