Al-Ahly : Anthony Modeste va passer sa visite médicale

Si le mercato estival a refermé ses portes dans la plupart des championnats mondiaux, les joueurs libres ne sont pas concernés par cette règle et peuvent s’engager où bon leur semble. C’est notamment le cas d’Anthony Modeste, libre depuis la fin de son contrat au Borussia Dortmund. Dans cette optique et comme nous vous le révélions dernièrement, l’ancien buteur de Cologne (20 buts en 32 matches de Bundesliga en 2021-22), un temps évoqué du côté de Francfort, va s’engager avec Al-Ahly, champion d’Égypte en titre et vainqueur à 43 reprises du championnat.

Selon nos dernières informations, Anthony Modeste va ainsi passer sa visite médicale en Suisse ce dimanche avant de signer son nouveau contrat d’une saison (plus une en option). Age de 35 ans, le natif de Cannes, passé par l’OGC Nice, les Girondins de Bordeaux ou encore Saint-Étienne, est donc sur le point de s’offrir un nouveau challenge.