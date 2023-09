João Félix prend un premier coup de pression au Barça, Wayne Rooney appelé au secours

Xavi a préparé un plan pour Félix !

En Espagne, un joueur du FC Barcelone fait la Une de Sport. Il s’agit de João Félix, l’une des dernières recrues du club catalan cet été. Poussé vers la sortie par l’Atlético, il est arrivé au dernier moment au sein du club blaugrana, mais Xavi a déjà un plan pour que le Portugais s’adapte au mieux en Catalogne. D’abord, il compte se réunir avec son joueur à l’issue de la trêve internationale, pour lui expliquer le projet et ce qu’il attend de lui. Et comme le titre Sport, Xavi veut faire comprendre à Félix qu’il devra gagner sa place, comme tout le monde. L’entraîneur espagnol pense qu’il s’agit d’un grand défi à relever pour lui. Mais Félix en vaut la peine, car il fait partie de ces joueurs qui peuvent changer le cours d’un match à eux seuls.

Le « retour sensationnel » de Rooney !

Direction l’Angleterre maintenant, avec Wayne Rooney qui fait la Une. La légende des Three Lions pourrait bien revenir au pays rapidement si on en croit les tabloïds. Il est actuellement entraîneur en MLS, du côté de DC United, mais son contrat se termine au mois de décembre. Le club de Birmingham City penserait fortement à Rooney pour remplacer John Eustace. Ce dernier est pourtant bien classé avec son équipe en Championship, mais il pourrait partir en direction des Glasgow Rangers. Et ce serait donc Rooney qui viendrait prendre la suite à Birmingham comme le rapporte le Daily Mirror mais aussi le Daily Star. Les tabloïds évoquent cette possible signature comme d’un « retour sensationnel » dans le football anglais. L’avantage de Birmingham, explique le Mirror, c’est que Rooney veut revenir à la maison.

« Acte d’amour de Szczęsny » pour rester à Turin !

En Italie, c’est Wojciech Szczesny, le gardien de la Juventus qui fait la Une de Tuttosport. Le journal transalpin évoque un « acte d’amour de Szczęsny » à l’encontre de la Vieille Dame. La raison est toute simple, des discussions sont en cours pour une prolongation du portier polonais, qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2025 avec le club turinois. Pas de départ en vue, ni vers la Premier League, ni vers l’Arabie Saoudite ! Monsieur et Madame Szczęsny se sentent bien à Turin et veulent y rester, c’est pour cette raison que le gardien est prêt à étaler son salaire pour rester à la Juve. Ainsi il pourrait prolonger son contrat d’une saison de plus, soit jusqu’en 2026. En revanche, il réduirait son salaire pour passer de 7 M€ par an, à 5 M€ l’année.