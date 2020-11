Everton : les débuts prometteurs de Niels Nkounkou

L'Olympique de Marseille peut s'en mordre les doigts. En décidant de ne pas parapher son premier contrat professionnel avec son club formateur, Niels Nkounkou (20 ans) a surpris tout son monde. Sa destination a également laissé certains observateurs circonspects. Car après avoir pris la poudre d'escampette, le jeune latéral gauche français a paraphé un bail de trois saisons plus une en option avec Everton. Un choix que nous avait alors expliqué son agent Yvan Le Mée. Une stratégie sportive bien ficelée alliée au discours séduisant de Carlo Ancelotti, la perspective de côtoyer Leighton Baines et Lucas Digne, ont définitivement achevé de convaincre le natif de Pontoise d'accepter la proposition des Toffees. Mais quelques jours après sa signature, un événement imprévu vient chambouler la donne : la retraite de Leighton Baines. Légende du club anglais, ce dernier a refusé la prolongation formulée par Everton pour raccrocher les crampons.

La suite après cette publicité

Ce départ soudain allait-il redistribuer les cartes au sein des pensionnaires de Goodison Park ? Après multiples débats en interne, Carlo Ancelotti et son staff ont tranché : une chance sera accordée à Niels Nkounkou pendant la préparation estivale. Le comportement de l'ancien Marseillais sera scruté de très près par Ancelotti et son staff qui en profiteront pour jauger l'adaptation de l'intéressé pendant les séances d'entraînement et ses prestations lors des rencontres amicales disputées par les Toffees. Ces premiers écueils, Nkounkou les surmontera avec aisance. Son intégration se déroule à merveille et ses premières foulées en amical laissent entrevoir de belles perspectives. Juste avant la reprise des compétitions officielles, Carlo Ancelotti rend son verdict : Everton ne recrutera pas au poste de latéral gauche et Niels Nkounkou est intronisé doublure de Lucas Digne.

Nkounkou impressionne pour ses débuts en Carabao Cup

Une première victoire pour un joueur qui n'a pas disputé la moindre minute en Ligue 1 sous le maillot de l'OM. Le numéro 18 d'Everton lance son opération séduction... L'international français U19 réalise ses premiers pas en match officiel face à Salford en Carabao Cup (3-0). Des débuts jugés tonitruants pas le Liverpool Echo qui accorde un prometteur 8 sur 10 au jeune défenseur et un statut honorifique d'homme du match. Ce dernier enchaîne logiquement face à Fleetwood le tour suivant (5-2). Passeur décisif, Nkounkou subjugue les observateurs par ses qualités. Il est capable d'apporter percussion et vitesse dans son couloir gauche, son aisance technique et ses centres millimétrés impressionnent. Très rarement pris à défaut dans les duels défensivement, le Francilien effectue un match plein. Cela méritait bien un 9 sur 10 et un nouveau titre d'homme du match. Chez les supporters d'Everton on s'en frotte les mains, car il faut bien l'admettre, on n'en attendait pas temps de ce jeune Frenchie sorti de nulle part à leurs yeux. Les fans adressent un concert de louanges à leur nouvelle recrue. Ces derniers apprécient son audace déconcertante et trépignent d'impatience à l'idée d'en découvrir encore un peu plus.

« Je dois avouer que je ne savais pas grand-chose de lui avant son arrivée. Mais il y avait pas mal de fans d'Everton qui savaient qu'il était très considéré au sein de l'académie de l'OM. Honnêtement, je suis assez surpris de voir à quel point il a été bon ! La plupart de ses performances jusqu'à présent ont eu lieu lors de la Coupe de la Ligue et il était excellent dans ces matchs. Les matchs contre Salford City et Fleetwood Town ont montré son côté créatif, sa vitesse et sa capacité à aller de l'avant, » nous révèle ainsi Adam Jones journaliste suiveur d'Everton pour le Liverpool Echo. Conscient de l'ascension fulgurante du jeune homme, Carlo Ancelotti ne tarit pas d'éloge sur ses prestations. « Il a eu une bonne performance, il a enchaîné sur la performance qu'il a eu contre Salford. Il a montré de la qualité devant, il doit progresser défensivement, mais offensivement il a beaucoup de qualités. Il a joué avec beaucoup de confiance, il est courageux, il a du caractère. Je suis très satisfait de lui et aussi surpris, » décryptait ainsi le manager italien.

Premiers tests grandeur nature face à West Ham et Newcastle

Fort logiquement, Niels Nkounkou sera donc titularisé face à West Ham lors du 4ème tour de la Carabao Cup fin septembre. Une rencontre qui s'apparente à un premier test grandeur nature avec un sacré client à gérer : Andriy Yarmolenko. Si le virevoltant latéral n'a pas rayonné offensivement, se montrant plus discret, il a bien muselé l'international ukrainien lui laissant peu d'opportunités pour briller. Solide dans les duels, sérieux défensivement, Niels Nkounkou est accrédité d'un 7 sur 10 par le Liverpool Echo. Certes, le principal protagoniste reste évidemment perfectible, mais cette première opposition face à une formation évoluant en Premier League demeure plus qu'encourageante. « Le match contre West Ham a montré à quel point il était bon en défense, » confirme également Jones journaliste pour le célèbre quotidien de Liverpool. La Premier League justement, l'ancien joueur de l'OM rêve éveillé de s'y frotter. Son exigence de tous les instants, ses joueurs de classe mondiale, son engouement si particulier, cette intensité si incroyable sur les terrains pendant 90 minutes... Le jeune latéral gauche s'est engagé à Everton aussi pour cela. Et tirer son épingle du jeu dans un des meilleurs championnats au monde constitue le but ultime pour lui. Cette occasion survient le week-end dernier face à Newcastle lors de la septième journée. Une titularisation qui restera gravée dans le marbre, puisque Niels Nkounkou fête ce samedi 31 octobre ses vingt ans. Lucas Digne suspendu, Carlo Ancelotti compte donc sur son jeune français pour museler les offensives des Magpies et apporter tout son talent sur le plan offensif.

Si sa volonté de se projeter vers l'avant fut évidente, son influence dans les trente derniers mètres fut limitée. Défensivement, difficile de reprocher quelque chose à Nkounkou qui a plutôt bien fermé son couloir mais prédomine cette impression étrange : on reste sur notre faim. Remplacé à la 69e par Tosun, le natif de Pontoise n'a pas bénéficié de cette liberté d'expression si primordiale à son rayonnement sur les terrains. Le Liverpool Echo lui accréditera plus tard la note de 6 sur 10. « Il a effectué ses grands débuts en Premier League contre Newcastle et Everton n'a pas franchement fait bonne figure. On comprend donc pourquoi il ne s'est pas distingué pendant ce match, » lâche ainsi Adam Jones. Si Everton a rendu les armes à Saint-James Park (2-1), sa prestation ne compromet pas en revanche ses chances de figurer à nouveau dans le onze façonné par Carlo Ancelotti plus tard dans la saison. « Je suis d'accord avec beaucoup de fans d'Everton pour dire que Niels pourrait certainement avoir un très bel avenir devant lui si l'on en croit ses premières performances. Lucas Digne est un joueur fantastique dont on peut s'inspirer, et l'un des meilleurs de l'équipe en ce moment. Mais Niels a été très impressionnant chaque fois que l'habituel arrière gauche a été mis au repos, ce qui est très prometteur pour quelqu'un de si jeune. Croisons les doigts pour qu'il puisse continuer dans cette voie à l'avenir, » décrypte ainsi notre journaliste anglais. La love story entre Everton et Niels Nkounkou possède encore de beaux jours devant elle !