OM : les révélations d'Yvan Le Mée sur le départ de Niels Nkounkou

Nassim Ahmed, Ugo Bertelli, Richecard Richard, Jorès Rahou, Cheikh Souaré, Aaron Kamardin. Ces six joueurs issus du centre de formation de l'OM ont tous paraphé leur premier contrat professionnel avec leur club formateur. Mais l'Olympique de Marseille n'a pas connu un dénouement heureux pour toutes ses pépites. Isaac Lihadji et Niels Nkounkou ont décidé de s'envoler vers d'autres cieux. Si le premier cité a officiellement signé au LOSC, le second s'est engagé avec Everton. Comme nous vous le révélions, le latéral gauche qui disposait pourtant d'une proposition marseillaise pour signer son premier contrat professionnel, a pris la poudre d'escampette. Le natif de Pontoise a paraphé un contrat de trois saisons plus une en option avec les Toffees. Courtisé par la Juventus et par le RB Leipzig également, le jeune défenseur va finalement relever le challenge anglais et côtoyer notamment Leighton Baines et Lucas Digne du côté de Goodison Park. Un choix qui a provoqué un gigantesque tollé sur la Canebière. Le principal protagoniste, qui a disputé quatorze matchs la saison dernière avec la réserve phocéenne, était considéré à Marseille comme un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Ce dernier, qui a toujours privilégié l'aspect sportif, n'a donc pas obtenu de l'OM les garanties nécessaires à son épanouissement.

Contacté par nos soins, l'agent de Nkounkou, Yvan Le Mée, nous dévoile les raisons qui ont poussé son joueur vers un départ de l'OM. « Depuis 20 ans je fais toujours signer mes joueurs dans un club où nous avons un ressenti positif sur le projet sportif et pas pour des raisons financières. C'est le terrain qui amène l'aspect financier et non l'inverse, » confie Le Mée. En clair, Si Niels Nkounkou a refusé de signer professionnel à l'OM, c'est parce que le club olympien n'a pas levé tous les doutes du jeune défenseur sur son avenir sportif. « A Marseille vous avez Amavi, Rocchia, Sakai, Sarr et même Khaoui qui ont joué au poste de latéral gauche. Niels n'a obtenu aucune minute de jeu. On considère donc que les chances de Niels de jouer à l'OM sont minces. Surtout que Marseille cherche un latéral gauche pour concurrencer Amavi. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Everton, » justifie ainsi l'agent du jeune francilien. Les Toffees ont donc raflé la mise malgré la concurrence de la Juventus et le RB Leipzig. Le club anglais a offert un projet sportif séduisant à l'ancien Marseillais et incarne l'avenir aux yeux des dirigeants du club de Liverpool.

Carlo Ancelotti a appelé en personne Niels Nkounkou

« Aujourd'hui il y a un titulaire fort c'est Lucas Digne, et il y a Leighton Baines qui a prolongé mais qui joue moins. Si Niels est assez fort il pourra être la doublure de Digne et s'il n'est pas fort et qu'il a du mal à s'adapter en Angleterre, il sera au pire troisième solution au poste. La possibilité est aujourd'hui plus forte pour Niels d'être sur le terrain à Everton qu'à l'OM. Il y a aussi un coach qui s'appelle Carlo Ancelotti qui a appelé le joueur, qui lui a parlé, et qui connait le potentiel du joueur. Il se dit qu'en travaillant avec le joueur, il peut en faire un top joueur. C'est important aussi pour nous d'avoir un entraîneur qui veut le joueur. Si on ajoute les infrastructures du club, la prochaine arrivée du nouveau stade, le projet présenté demeure attractif, » renchérit celui qui est également le représentant de Ferland Mendy au Real Madrid. Si certains pensaient que le défenseur français avait quitté l'Olympique de Marseille pour raisons financières, Yvan Le Mée effectue une petite mise au point sur le sujet.

« Ce que proposait le club était correct. Le problème était d'ordre sportif. On nous demandait de signer et de partir en prêt. Cela n'avait donc aucun intérêt pour nous. Nous avions la possibilité d'aller à la Juventus ou à Leipzig mais ces clubs là ne présentaient pas la possibilité d'arriver rapidement en équipe première. Le choix du clan Nkounkou est purement sportif, je l'assume. On ne voulait pas se retrouver dans la situation d'un Alexandre Phliponeau qui au bout de deux ans de contrat pro est à Auxerre. Malheureusement, l'intérêt du joueur n'était pas de rester à l'OM. » En quittant son club formateur, Niels Nkounkou laisse un goût d'inachevé aux supporters marseillais. Certains sont d'ailleurs restés incrédules face au choix du jeune défenseur. « Je comprends qu'il puisse y avoir une certaine amertume. Mais pour donner un avis il faut avoir tous les paramètres. J'espère qu'avec tous ces paramètres, les gens réaliseront que c'est une gestion de bon père de famille. Je ne critique pas l'Olympique de Marseille, la situation a été comprise par les dirigeants. Notre intérêt est clairement sportif, » précise Yvan Le Mée. Une page se tourne donc pour Niels Nkounkou. Prochaine étape pour l'intéressé, la découverte des exigences de la Premier League...