PSG : un ancien dirigeant de Serie A détruit l’attitude de Kylian Mbappé

C’est sans aucun doute le feuilleton estival qui rythme le mercato. Le clash entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ne cesse de s’accroître ces derniers jours depuis l’exclusion de l’international français au point d’atteindre les frontières transalpines. Dans l’émission de radio «A Tutto Mercato minuto per minuto», sur les ondes de TMW, l’ancien dirigeant, entraîneur et joueur italien Pietro Lo Monaco a analysé ainsi l’histoire liée à l’avenir de Kylian Mbappé et il n’a pas mâché ses mots :

La suite après cette publicité

«Mbappé, ce mec est une farce, une indécence. Il avait un renouveau princier et des pleins pouvoirs au PSG : les donner à un joueur ça n’existe pas, et il les avait ! Au bout d’un an seulement, il veut partir, seuls les Saoudiens peuvent le garder un an payé au pain à la vapeur et à l’eau», a déclaré le dirigeant italien de 68 ans passé par les bureaux du Genoa et de Palermo. Une chose est sûre : la rumeur qui lie le club saoudien d’Al-Hilal et l’attaquant parisien fait parler jusqu’en Italie.

À lire

PSG : Sergio Rico pourrait reprendre sa carrière