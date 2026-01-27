Menu Rechercher
UEFA Europa League

OL : les supporters du PAOK devraient annuler leur déplacement en Ligue Europa

Par Kevin Massampu
3 min.
Le Stade Toumba, celui de Thessalonique, lors du match de C1 entre le PAOK et le Spartak Moscou @Maxppp
Les supporters du PAOK devraient être absents du Groupama Stadium ce jeudi pour le match de Ligue Europa face à l’OL. À la suite d’un tragique accident de la route survenu mardi en Roumanie, ayant coûté la vie à sept fans du club grec en déplacement vers Lyon, la majorité des ultras aurait décidé de suspendre le voyage. Classée à risques par les autorités françaises, la rencontre pourrait ainsi se jouer sans contingent grec, alors que près de 2 800 supporters étaient initialement attendus.

Endeuillé, le PAOK a rendu hommage aux victimes par une cérémonie au stade de Salonique. Dans un message poignant publié sur les réseaux sociaux, le club a évoqué « un jour noir » et a adressé ses condoléances aux proches des disparus. Si cette décision apaise les craintes sécuritaires liées à de précédents incidents impliquant des supporters grecs, quelques fans basés en France ou ailleurs en Europe pourraient être présents à Lyon pour soutenir la formation grecque.

