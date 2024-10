Affaire Mbappé : la journaliste suédoise d’Expressen ne peut encore rien dévoiler

Alors que l’affaire prend de plus en plus d’ampleur aux quatre coins de l’Europe, Kylian Mbappé a fait appel à Maître Marie-Alix Canu Bernard, avocate au Barreau de Paris et près la Cour pénale internationale, pour le représenter et le défendre dans les différentes presses. Interrogée par TF1 au journal de 20 heures, elle a également répondu aux questions du journal Le Parisien. Cette tournée médiatique est aussi l’occasion pour le journal Expressen de s’exprimer publiquement, alors que le clan Mbappé continue de mettre la pression sur tous les médias susceptibles de diffamer le joueur de 25 ans. Interrogé par BFM TV, la journaliste du média scandinave Katrin Krantz, qui a également répondu aux questions de TF1 plus tôt dans la soirée, est revenue sur le travail effectué par sa rédaction et les raisons qui forcent le journal à ne pas trop en dire pour le moment.

«Nous savons que c’est lui qui est soupçonné, mais nous n’avons pas lu le document. Et ça c’est important. Mais nous sommes totalement sûrs que c’est lui. Je ne peux pas dire notre source, c’est impossible. Mais je peux dire que nous sommes complètement sûrs que c’est lui, que c’est son nom, que c’est lui qui est soupçonné de viol. Je ne peux pas dire exactement comment on sait cette information, c’est impossible. Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur ça, sur ce qu’il s’est passé à l’hôtel. Non, on ne sait pas beaucoup là-dessus. C’est pareil, on ne sait pas beaucoup de choses sur cette femme. Nous avons parlé avec son avocat mais elle ne veut pas commenter en ce moment. C’est vraiment difficile à dire pour moi. Parce que nous ne connaissons pas du tout cette femme et on ne sait pas ce qu’il s’est passé dans l’hôtel. C’est difficile à dire.»