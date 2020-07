Atlético : Diego Simeone milite pour conserver Yannick Carrasco

Son transfert vers le Dalian Yifang (Chine) lors du mercato hivernal en 2018 avait surpris tout le monde. Après deux saisons passées au sein du club chinois, sous le commandement de Rafael Benitez, l’ancien joueur de l’AS Monaco semblait avoir quelques fourmis dans les jambes et ce dernier revenait finalement en prêt à l’Atlético Madrid. Un come-back qui soulageait les fans du ballon rond, rassurés de voir le natif d’Ixelles revenir dans un championnat à la hauteur de son niveau. Malgré l’épidémie de coronavirus qui a compromis les plans de la deuxième partie de saison, le Belge a tout de même pris part à quinze matches en Liga en 2020, comptabilisant un but et quatre passes décisives.

Un apport de taille qui aurait, selon As, conduit El Cholo à réclamer la présence du joueur de 26 ans dans son effectif pour la saison prochaine. Le club madrilène serait actuellement en discussions avancées avec le club chinois pour conserver le joueur, qui a acté sa présence pour le Final 8 de Ligue des Champions à venir. Excepté un revirement de situation de dernière minute, l’ailier belge pourrait donc poursuivre son aventure chez les Colchoneros.