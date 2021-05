PSG : Neymar 6e sportif le mieux payé du monde en 2020

Récemment prolongé par le Paris Saint-Germain, Neymar (29 ans) continuera de toucher une trentaine de millions d’euros par saison jusqu’en 2025. De quoi se mettre à l’abri durant plusieurs décennies. D’ailleurs, le Brésilien fait partie des sportifs les mieux payés de l’année 2020.

La suite après cette publicité

Le célèbre magazine Forbes a en effet publié la liste des dix sportifs les plus grassement rémunérés. Et ?Neymar pointe au sixième rang avec 95 M€ récoltés l’an passé. Le combattant de MMA, Conor McGregor, est premier avec près de 150 M€. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont respectivement deuxième (107,4 M€) et troisième (99,2 M€).