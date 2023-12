Le Barça et Manchester United à l’affût pour Amadou Onana

À 22 ans, Amadou Onana a connu une ascension express. De ses débuts en deuxième division allemande du côté d’Hambourg, à son passage éclair du côté du LOSC en Ligue 1 en 2021/22 avant d’éclore du côté d’Everton, tout a été très vite pour le milieu international belge. Déjà impressionnant pour ses débuts avec les Toffees, l’ancien Dogue brille de mille feux cette saison en Premier League dans une équipe d’Everton pas épargnée par les problèmes financiers et qui flirte avec la zone de relégation après avoir subi dix points de pénalité.

La suite après cette publicité

Ambidextre, impressionnant physiquement et très polyvalent, Onana est taillé pour le championnat anglais qui lui rend très bien. Au milieu de terrain, le Diable Rouge, au profil atypique, rayonne et fait partie des meilleurs milieux du championnat outre-Manche. Très gros dribbleur, ce dernier est performant défensivement, mais également dans les airs où il peut se targuer d’être l’un des meilleurs à son poste dans les duels au sol, mais aussi dans les airs comme nous le démontre une infographie de notre partenaire Datascout. Lors de sa performance étincelante le week-end dernier face à Burnley, il a marqué un but, réussi 87 % de passes (26/30), gagné 78 % de duels (11/14), récupéré 4 ballons, impressionnant ainsi toute l’Angleterre.

À lire

Barça : le groupe convoqué pour la réception d’Almería

Une rencontre avec le Barça…

Et comme au sein du LOSC il y a de cela quelques mois, la progression de l’insatiable Amadou Onana va sans doute devoir passer par un départ. Car son profil si particulier attise la convoitise de cadors européens pas refroidis par le prix demandé par Everton qui va osciller autour de 55 M€. Selon nos informations, Manchester United est toujours sur le coup et continue de suivre les performances de l’international belge (9 sélections), qui pourrait apporter beaucoup à un milieu de terrain mancunien pas toujours souverain.

La suite après cette publicité

La Catalogne n’est pas en reste puisque le FC Barcelone apprécie beaucoup le profil du milieu d’Everton. Une prise de contact a d’ailleurs eu lieu très récemment entre les représentants du joueur et le Barça selon une source catalane bien informée. Mais vu le prix du joueur, il faudra sûrement se montrer patient pour le club coaché par Xavi, qui devra sans doute attendre l’été prochain… Malgré le risque d’un départ surprise au mercato d’hiver. Une perspective peu probable, mais réelle d’autant que d’autres cadors européens sont là aussi tapis dans l’ombre.