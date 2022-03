Les nouvelles révélations sur la mort d'Emiliano Sala

Emiliano Sala avait perdu la vie en janvier 2019, alors qu'il effectuait un vol de nuit entre Nantes et Cardiff dans un petit avion, qui s'était crashé dans la Manche. Après plusieurs années d'enquêtes, et semaine de procès, la Cour du Coroner de Bournemouth a délivré son verdict sur les causes réelles de la mort de l'Argentin.

Outre la perte de contrôle du pilote, les conclusions indiquent la présence de monoxyde de carbone, un gaz inodore et toxique, dans le cockpit. Sala et le pilote David Ibbotson, dont le corps n'a jamais été retrouvé, n'avaient ainsi aucune chance de survie. De plus, l'avion, après avoir subi des défaillances structurelles, se serait disloqué en vol avant d'heurter la mer à une vitesse de 435 km/h, indique L'Equipe.