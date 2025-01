L’OM a 5 concurrents pour Evan Ferguson

Ce lundi, nous vous avons révélé que l’Olympique de Marseille s’est positionné sur le dossier Evan Ferguson. En effet, les Phocéens aimeraient accueillir le joueur qui a été placé sur la liste des éléments à envoyer en prêt cet hiver. Mais nous vous avons expliqué que la concurrence est féroce pour le joueur de 20 ans. Ce matin, nous vous avons indiqué que trois clubs, à savoir Arsenal, West Ham et Fulham pensent aussi à lui.

Et ils ne sont pas les seuls. Selon Skysports, Tottenham et Bournemouth sont également sur le coup. Le média anglais confirme que les Hammers figurent aussi parmi ses prétendants. De plus, il précise qu’ils ont toutes leurs chances puisque Ferguson connaît parfaitement le nouveau coach de West Ham, à savoir Graham Potter. C’est lui qui l’a fait débuter à Brighton. Ainsi, l’OM a donc 5 concurrents (West Ham, Arsenal, Tottenham, Bournemouth et Fulham) pour Evan Ferguson.