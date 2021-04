Serie A : l'AC Milan se fait peur contre Parme mais s'impose

La suite après cette publicité

La 30e journée de Serie A offrait un duel entre Parme et l'AC Milan. A l'extérieur, les Lombards se montraient entreprenants avec un but d'Ante Rebic (8e). Bien en place et en tête dans la rencontre, l'équipe de Stefano Pioli prenait le large avant la pause avec un but de Franck Kessié (44e).

En seconde période pourtant, l'AC Milan se tirait une balle dans le pied avec l'expulsion de Zlatan Ibrahimovic (60e). Dans la foulée, Riccardo Gagliolo relançait Parme (66e). Cela ne suffisait pas et l'AC Milan s'impose 3-1 suite à un ultime but de Rafael Leao (90e +4). Au classement, les Rossoneri sont deuxièmes à huit points de l'Inter Milan et avec quatre points d'avance sur la Juventus.

Le classement de la Serie A