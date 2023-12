CdF : Chambéry crée l’exploit contre Grenoble, ça passe pour Guingamp

Le 8e tour de Coupe de France se poursuivait ce samedi avec les rencontres de 19h durant lesquelles deux pensionnaires de Ligue 2 étaient en scène. En déplacement à Chambéry, où l’entraîneur Hervé Yvars nous avait révélé en exclusivité sa recette pour un potentiel exploit, le GF38 a pourtant démarré la rencontre pied au plancher. Virgiliu Postolachi, formé au PSG, a d’ailleurs donné l’avantage aux Isérois au bout de 8 minutes de jeu. Résilients, les pensionnaires de N3 ont réagi en première période grâce à l’égalisation de Ralph Tchaptchet (34e). Malgré un GF38 menaçant en seconde période, Chambéry a tenu bon et a réussi à accrocher les tirs au but. Et alors que la séance est allée jusqu’aux sixièmes tireurs des deux équipes, les locaux ont été libérés par Jordan Scarantino qui a transformé sa banderille alors que Mathys Tourraine venait de rater la sienne.

Dans le même temps, Guingamp n’a pas tremblé mais ne s’est pas imposé largement face à l’AG Caen (N3). Le seul but de la rencontre a été l’œuvre de Kalidou Sidibé en seconde période. La troisième rencontre de 19h nous offrait un duel entre deux anciens pensionnaires de National avec une belle opposition entre Les Herbiers et le Stade Briochin. Pourtant à domicile, les joueurs de Saint-Brieuc ont été surpris par leurs adversaires du jour qui les ont assommés en six minutes au retour des vestiaires (46e, 52e). La réduction de l’écart de Mohamed Mara n’aura rien changé (65e). Dans le même temps, Trélissac s’est également imposé sur la plus petite des marges contre le Bassin d’Arcachon (R1) grâce à un contre son camp inscrit en première période.

Les rencontres de 19h :

AG Caen 0-1 EA Guingamp : Sidibé (71e)

Chambéry 1-1 Grenoble : Tchaptchet (34e) / Postolachi (8e)

Bassin d’Arcachon 0-1 Trélissac : csc (24e)

Stade Briochin 1-2 Les Herbiers : Mara (65e) / Billy (46e), Rémy (52e)