OM : Roberto De Zerbi recadre déjà ses joueurs…

Avec le choix de la direction marseillaise de renouveler presque entièrement l’effectif phocéen, ils étaient nombreux à faire leurs grands débuts en Ligue 1 samedi après-midi du côté de Brest. Et dans l’ensemble, ça s’est très bien passé. Mason Greenwood a immédiatement confirmé son statut d’atout offensif numéro 1 de Marseille et Roberto De Zerbi ne pouvait pas mieux lancer son expérience en France. Pour ce match face à un SB29 combattif, mais impuissant, l’Italien devait pourtant se passer de plusieurs de ses recrues (Brassier, Koné et Carboni). Ce qui ne l’a pas empêché de venir à bout des Bretons sans trop forcer (5-1).

Pour ce match, le technicien italien alignait une équipe articulée en 4-2-3-1, avec les recrues Geronimo Rulli (aux cages) et Derek Cornelius (défenseur axial gauche), Murillo à droite, l’indésirable Lirola à gauche, Quentin Merlin aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg au milieu, Luis Henrique et Mason Greenwood sur les ailes et Amine Harit dans le cœur du jeu pour approvisionner Elye Wahi en pointe. Des choix tous payants. Le latéral Quentin Merlin n’a jamais semblé perdu dans son nouveau rôle de milieu, Greenwood n’a mis que trois minutes pour faire la différence et, mieux encore, Luis Henrique a claqué un doublé en un match. Le Brésilien a ainsi marqué plus de buts en une rencontre que lors de ses 54 dernières apparitions sous le maillot olympien. Pour une première, difficile de faire mieux. Pourtant, De Zerbi a rapidement calmé les plus enthousiastes.

L’OM a encore du pain sur la planche

«Nous avons marqué des buts avec notre style. Mais si vous me posez la question sur la gestion de la possession de balle, je vous dis que nous pouvons faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Toutes les grandes équipes européennes ont toujours le pourcentage de possession de balle supérieur aux autres. Si on doit souffrir parce que l’adversaire le mérite, alors je dirais que, modestement, on se défend sur ce point-là. Mais on a gâché trop de ballons, on a joué de façon trop timide en première période. Lirola, Merlin, Cornelius, Murillo doivent savoir mieux gérer le ballon, comme les attaquants. Parce que les attaquants doivent savoir attaquer les espaces, conclure les actions, mais ils doivent aussi savoir conserver la balle proprement, avec personnalité, avec courage. On travaille, mais on doit améliorer tellement de choses», a-t-il confié en conférence de presse, avant d’expliquer que son OM, malgré cette très belle victoire en Bretagne, reste en rodage.

«Luis Henrique, Greenwood et Elye Wahi sont tous des joueurs qui font mal sur les contres. Mais ils ont aussi les qualités pour conserver la balle et gérer le tempo du jeu. Avoir le ballon, ça ne veut pas dire ne pas savoir quoi faire. Avoir le ballon, ça veut dire, préparer la phase défensive, faire sortir l’adversaire du match. Toutes ces choses sont à améliorer, on y arrivera avec le temps et je le dis après le 5-1. Merlin n’est pas un milieu, il a toujours été latéral. Kondogbia, Rongier sont des joueurs différents. Wahi ne s’est entraîné qu’un seul jour avec nous. Cornelius n’a joué qu’une mi-temps contre Augsbourg et après il n’a plus joué. Nous n’avons pas de matches amicaux. On doit jouer les matches de championnat comme si c’étaient des matches amicaux dans le sens où nous n’avons pas le temps d’essayer donc tout est plus difficile. Mais quand les choses sont plus difficiles, elles deviennent plus belles quand ça marche». De bon débuts à confirmer, même si cela faisait un bail que l’OM n’avait pas démarré le championnat par un tel spectacle offensif.