OM : la première XXL de Mason Greenwood en Ligue 1

L’Olympique de Marseille a fait face à une énorme de vague de critiques, mais le club phocéen a choisi de faire corps pour assumer l’arrivée polémique de Mason Greenwood. Et aujourd’hui, si l’on ne parle que du sportif, les Olympiens se frottent les mains d’avoir déboursé près de 30 M€ pour débarrasser Manchester United de son jeune talent de 22 ans. Le staff marseillais avait déjà apprécié les débuts de l’Anglais durant la pré-saison. A chaque fois qu’il était titulaire, Greenwood a marqué (contre Pau et Augsbourg).

Affûté, l’ancien Mancunien a immédiatement démontré qu’il pouvait être une vraie plus-value à l’attaque olympienne. Face à cet enthousiasme naissant, les grands débuts de Greenwood en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois étaient logiquement attendus. Et encore une fois, le Britannique a confirmé ce constat : dès qu’il est titulaire avec l’OM, il marque. Et pas qu’une fois. Positionné sur le côté droit, Greenwood n’a mis que trois minutes pour faire trembler les filets bretons. Tranchant, l’Anglais a profité de son tout premier débordement pour aller crucifier Marco Bizot d’une frappe croisée imparable (3e).

Greenwood impliqué sur les 5 buts de l’OM

Moins en vue ensuite, l’Anglais n’a pas chômé pour autant lorsqu’il fallait revenir défendre. En revanche, dès que l’OM bénéficiait d’une situation de contre, il savait faire très mal lorsqu’il était trouvé. C’est d’ailleurs lui qui a été à l’origine du deuxième but marseillais. Sur une nouvelle percée, il a su couper son effort pour trouver Amine Harit dans l’axe, avant que le Marocain ne serve Luis Henrique pour le 2-0 (26e). Entre temps, Geronimo Rulli s’était lui aussi distingué en stoppant un penalty de Del Castillo (8e) et une volée de Pereira Lage (18e), mais c’est bien Greenwood qui a fait le show durant ces 45 premières minutes en s’offrant un doublé sur un penalty provoqué par Harit (30e). Au retour des vestiaires, même constat.

En vue par intermittences, Greenwood a encore une fois su être impliqué sur tous les buts de son équipe. Luis Henrique s’est offert un doublé en reprenant un centre de Greenwood mal repoussé par la défense adverse (48e) et, vingt minutes plus tard, Elye Wahi transformait le penalty du 5-1 obtenu par… Greenwood (68e). Une prestation XXL qui valide le choix (contesté) d’avoir misé sur un élément talentueux, mais plombé par un lourd passif. «C’est un joueur différent, d’un niveau extraordinaire. Je suis content qu’il ait marqué, comme ça, toutes les polémiques qui ont précédé l’arrivée de Greenwood me rendent la vie plus tranquille, parce que sinon, il aurait été submergé de polémiques. Nous avons fait un choix réfléchi en ne mettant en avant que l’aspect sportif». Et pour le moment, c’est un pari payant.