OM : les débuts séduisants de Mason Greenwood

L’OM voit les choses en grand. Cet été, le club de la Canebière a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Après une saison ratée marquée par une 8e place en Ligue 1 et quatre entraîneurs qui ont pris place sur le banc olympien, les dirigeants phocéens avaient décidé de miser sur Roberto De Zerbi en début de mercato estival. Une arrivée inespérée et grandiose tant le technicien italien était convoité par les meilleurs clubs d’Europe suite à la fin de son aventure fructueuse avec Brighton. Pour retrouver l’Europe, le génie seul du technicien de 45 ans ne suffira pas. Encore une fois, la cellule de recrutement phocéenne l’a compris.

Dès lors, cette dernière, sous l’impulsion du tandem Longoria-Benatia, a décidé de lancer les grandes manœuvres pour renforcer un effectif limité. Quelques semaines plus tard, Marseille a conclu plusieurs deals et s’est séparé de plusieurs joueurs jugés indésirables. À une vingtaine de jours de la fin du mercato, l’une des arrivées les plus intrigantes du mercato olympien est celle de Mason Greenwood. Ancien prodige de Manchester United, l’Anglais représente un coup sportif intéressant après une année solide avec Getafe. Mais voilà, alors qu’une plainte pour agression sexuelle et violences conjugales était à l’origine de sa déchéance, l’aspect moral d’une telle transaction continue d’interroger et peut forcément interloquer.

Un but par titularisation pour Mason Greenwood

Pris en grippe par une grande partie des observateurs du football français et des supporters de l’OM, l’attaquant polyvalent se devait alors de répondre de la meilleure des manières sur le terrain. Même s’il ne changera sûrement jamais la mauvaise image qu’il véhicule, le joueur de 22 ans avait à cœur de prouver qu’il allait apporter une réelle plus-value sportive pour Marseille. Et, pour le moment, Mason Greenwood prouve déjà qu’il est l’un des meilleurs joueurs de l’effectif olympien.

Affûté, l’international anglais (4 sélections) était titulaire dès son deuxième match amical avec l’OM face au Pau FC le 27 juillet dernier. Disputant l’intégralité de la rencontre, Greenwood ouvrait alors déjà son compteur avec les Marseillais. Préservé contre Sunderland, le nouveau numéro 10 de l’OM était de retour ce samedi contre Augsbourg. Un retour idoine également ponctué par un très beau but dans lequel il a fait parler sa technique et son sang-froid face au but. C’est simple, depuis son arrivée, dès que Greenwood est titularisé, c’est synonyme de but. Malgré les ressentiments logiques que peuvent avoir les supporters de l’OM à son égard, ces derniers peuvent néanmoins se frotter les mains des débuts plus qu’encourageants de l’Anglais. Dans une semaine, l’ancien de Manchester United devra poursuivre sur sa bonne lancée face à Brest. Rendez-vous samedi prochain à 17h en Bretagne.