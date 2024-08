Amical : l’OM termine sa préparation par une belle victoire contre Augsbourg

Ce samedi en fin d’après-midi, l’Olympique de Marseille avait pour ambition de finir sa préparation estivale sur une bonne note face à Augsbourg. Concédant le nul lors de sa dernière joute amicale face à Sunderland (2-2), le club phocéen a compilé deux victoires et une défaite avant cette rencontre dans sa campagne de préparation. Pour terminer de la meilleure des manières face aux Allemands, Roberto de Zerbi décidait d’aligner une équipe-type à ce stade de l’été avec une attaque Luis Henrique-Moumbagna-Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg au milieu de terrain. Plus entreprenants, les Olympiens ont réalisé une très belle entame de match. S’offrant deux grosses occasions d’entrée (6e, 8e), Marseille est apparu en confiance et n’a pas eu de difficulté à se jouer d’une défense allemande bien poreuse.

La suite après cette publicité

Une supériorité technique qui a rapidement payé pour l’OM. À l’affût après une récupération de balle d’Augsbourg sur un ballon trop profond de Quentin Merlin, Luis Henrique a chipé le ballon au défenseur allemand pour tromper Nediljko Labrovic (0-1, 20e). À peine le ralenti de ce but diffusé que l’OM a doublé la mise grâce à Mason Greenwood. Décalé sur la droite par Amine Harit, l’Anglais a trompé le gardien adverse après un joli passement de jambes (0-2, 21e). Nettement au-dessus, les coéquipiers de Lilian Brassier se sont pourtant laissés piéger avant la pause et ont vu Augsbourg réduire la marque sur un but de Gouweleeuw après une sortie ratée de Simon Ngapandouetnbu (1-2, 44e).

À lire

Revivez la victoire de l’OM face à Augsbourg

Les bonnes intentions de l’OM confirmées en deuxième période

Au retour des vestiaires, l’OM est revenu avec la ferme intention de reprendre un matelas confortable d’avance sur ce match. Survolant toujours autant les débats dans la possession du cuir, les Marseillais ont donc cherché à se procurer plusieurs opportunités pour y parvenir. Merlin, très offensif dans cette rencontre, s’est essayé à la frappe (55e) avant qu’Harit ne voit sa frappe être tranquillement capté par Labrovic (60e). De l’autre côté, les Marseillais se sont exposés à une réaction allemande, mais Essende était l’auteur d’un énorme raté après la nouvelle sortie hasardeuse de Simon Ngapandouetnbu (62e). Pour autant, la résilience olympienne a fini par payer.

La suite après cette publicité

En effet, de plus en plus menaçant de l’autre côté du terrain, les pensionnaires du Vélodrome ont hérité d’un penalty logique à l’entame du dernier quart d’heure suite à une faute sur Faris Moumbagna. Face au portier adverse, Amine Harit n’a pas tremblé et a expédié le ballon dans la lucarne gauche (1-3, 74e). Gérant tranquillement son avance jusqu’à la fin du match, l’OM a donc terminé sa préparation estivale par un succès bien construit en Allemagne. Une occasion pour la bande à Roberto de Zerbi de faire le plein de confiance avant la reprise du championnat samedi prochain sur la pelouse de Brest (17h).