Manchester City : John Stones, le nouveau coup de génie de Pep Guardiola

La suite après cette publicité

« Son cerveau et la façon dont il voit les différentes équipes ou tactiques, je ne peux pas l’exprimer de manière simple. C’est juste la façon dont son esprit pense au football. Et la façon dont il exprime cela à nous, en tant que joueurs - pour nous faire faire ce qu’il veut, ce qu’il pense et ce qu’il croit - est incroyable. » Voilà ce que déclarait John Stones, en septembre 2022, à propos de son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola. Le défenseur central de 28 ans ne pensait pas si bien dire. Quelques mois plus tard, le voilà rendu à un rôle hybride sur le terrain que personne ne pouvait soupçonner.

Depuis quelques semaines, l’international anglais (66 capes, 3 buts) évolue dans un nouveau rôle en tant que milieu de terrain, dans un double pivot qu’il compose, sur le papier, aux côtés de l’inamovible Rodri, derrière İlkay Gündoğan et Kevin De Bruyne. Le terme "sur le papier" possède toute son importance car cela varie en fonction des différentes phases de jeu sur le terrain. Lorsque les Cityzens ont le ballon, John Stones prend effectivement place dans le cœur du jeu, où sa qualité technique lui permet de briller et de se fondre dans le collectif bien huilé mis en place par Guardiola.

À lire

Manchester City - Arsenal : les compositions probables

La nouvelle invention de Guardiola fait des merveilles

En revanche, en phase défensive, l’ancien joueur d’Everton vient se replacer en tant que latéral droit pour reformer une défense à quatre, avec une charnière Akanji-Dias et Nathan Aké à gauche, si chère au technicien espagnol de 52 ans. Un système qui n’est d’ailleurs pas forcément figé dans le marbre. Face au Bayern, à Munich, pour le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions, par exemple, c’est le défenseur suisse qui jouait l’arrière droit en situation défensive, Stones venant se replacer dans l’axe de la défense avec Ruben Dias.

La suite après cette publicité

« C’est une grande courbe d’apprentissage pour moi, a récemment confié le principal concerné sur son nouveau rôle dans l’équipe double championne d’Angleterre en titre. Je suis toujours en train d’apprendre et de chercher à m’améliorer. Je suis prêt à continuer d’essayer de m’améliorer, de lire le jeu et d’apporter mes qualités et mes compétences à l’équipe. Le manager me place à ce poste parce qu’il voit ce que je peux faire à l’entraînement. Je regarde beaucoup d’images après les matches et je vois ce que je peux améliorer. »

Stones s’éclate et rayonne dans son nouveau rôle hybride avec City

La presse anglaise n’hésite pas à comparer cette innovation tactique de Pep Guardiola à un certain Johan Cruyff. Toujours est-il que ce coup de génie fonctionne à merveille pour Man City. John Stones a rayonné lors du succès probant en quart de finale aller de la C1, face au Bayern (3-0). Élu homme du match lors de cette grande soirée européenne, le natif de Barnsley a touché 38 fois le ballon dans différentes zones du terrain, offrant aux siens à la fois une solidité défensive et une cohérence offensive sur le pré, à l’instar de sa passe décisive pour Erling Haaland.

La suite après cette publicité

Comme face à Leicester (3-1), Stones s’est même payé le luxe d’inscrire un sublime but, signe de sa confiance et de son bien-être total du moment. « J’espère que cela va continuer à s’améliorer, a ajouté l’Anglais. Cela ne peut que me faire du bien d’ajouter ces qualités et cette compréhension du jeu dans différentes positions sur le terrain. J’aime vraiment ça et je pense que ça porte ses fruits.* » Ce mercredi (21h), pour le choc de la saison entre Manchester City et Arsenal, la capacité de John Stones à rayonner dans son nouveau rôle sera de nouveau sacrément mise à l’épreuve.