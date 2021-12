OM : un nouveau prétendant débarque pour Boubacar Kamara

La suite après cette publicité

« On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C'est un joueur du club, qu'on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d'équilibre à l'équipe. J'espère qu'on va trouver une solution, j'espère la meilleure pour lui et pour le club et s'il part, lui trouver un remplaçant. » Voilà ce que déclarait Jorge Sampaoli, le 21 décembre dernier, au sujet de Boubacar Kamara.

Car le polyvalent milieu de terrain de l'Olympique de Marseille se trouve dans une situation délicate avec son club formateur. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 22 ans sera libre de s'engager où il le souhaite d'ici quelques jours, dès le 1er janvier 2022. Car si des discussions ont eu lieu à plusieurs reprises entre le club de la cité phocéenne et le natif de Marseille, elles n'ont abouti à rien.

Kamara intéresse la Roma de Mourinho

Kamara est désormais placé au centre de toutes les attentions du côté de la Canebière, et ce alors que le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes dans quelques heures. Si sa situation est loin d'être idéale pour l'OM, cela n'empêche pas plusieurs écuries à s'intéresser de près à celui qui peut aussi évoluer en défense centrale. Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus ou encore Newcastle lorgnent par exemple Boubacar Kamara.

Mais ce n'est pas tout. Nos confrères du Corriere dello Sport nous apprennent que désormais, l'AS Roma, entraînée par José Mourinho, s'est penchée ces dernières heures sur le profil du joueur de l'OM. L'ancien entraîneur du Real Madrid a l'objectif de renforcer son entrejeu au cours du mois de janvier, et plusieurs noms tels qu'Ainsley Maitland-Niles (Arsenal) ou encore Bruno Guimarães (OL) figurent également sur les petits papiers des dirigeants du club de la capitale italienne.