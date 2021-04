Le brassard jeté par Cristiano Ronaldo fait le bonheur d'un enfant malade

Cristiano Ronaldo a pété les plombs et les images ont fait le tour du monde. Mais une autre histoire se cache derrière le geste d'humeur de l'attaquant de la Juventus aperçu samedi, à Belgrade. Le groupe de paris sportifs serbe Mozzart Bet a déboursé 64 000 euros pour le brassard du capitaine de la sélection portugaise, jeté sur le terrain samedi dernier à la fin du match de qualification pour le Mondial 2022 entre la Serbie et le Portugal (2-2), après que l'arbitre néerlandais Danny Makkelie lui ait refusé un but légitime. Ramassé au sol par un pompier présent ce soir-là, il a été mis aux enchères.

La vente aux enchères a été organisée au profit d'un bébé serbe de six mois, Gavrilo Djurdjevic, qui souffre d'amyotrophie spinale et nécessite un traitement évalué à plus de deux millions de dollars. «La vente aux enchères humanitaire du brassard de capitaine de C. Ronaldo vient de se terminer avec la belle somme de 7,5 millions de dinars (64 000 euros)», a annoncé sur Twitter Jovan Simic, fondateur de l'ONG Together for Life, dédiée à l'aide aux bébés atteints de maladies graves. Il a ajouté : «Félicitations au pompier Djordje et à ses collègues, ainsi qu'à toutes les personnes merveilleuses qui ont aidé».