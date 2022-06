Sven Botman fait ses adieux au LOSC

Ça sent le départ. Sven Botman (22 ans) a fait ses adieux au LOSC et aux supporters lillois ce mardi, par le biais d'un message publié sur son compte Instagram. « Très reconnaissant d'avoir défendu l'écusson du LOSC pendant deux ans, ça a été un incroyable voyage avec deux grands trophées (Ligue 1 et Trophée des Champions, NDLR) et des souvenirs que je n'oublierai jamais. Merci LOSC pour tous (sic) ! »

Le défenseur central néerlandais, arrivé en juillet 2020 dans le nord de la France, en provenance de l'Ajax Amsterdam, va s'engager à Newcastle dans les prochains jours. Les Magpies vont débourser 40 millions d'euros pour s'offrir un joueur acheté 8 M€ par les Dogues il y a deux ans.