Vitinha dévoile son top 4 des meilleurs milieux du monde

Que cela soit positif ou négatif, les génies du football font régulièrement réagir la toile lorsqu’ils prennent la parole dans les médias. C’est exactement ce qu’a fait Vitinha (26 ans) dans un entretien accordé à Canal 11, en mettant en lumière le travail fantastique établi par Pedri dans l’entrejeu du FC Barcelone cette saison 2025-2026. Le joueur de la capitale a d’ailleurs fait preuve d’humour au moment de l’évoquer.

« Il est magique ! C’est incroyable de le voir jouer. Quand on joue contre lui, on le comprend encore mieux. Un Top 3 milieux ? C’est difficile. Je fais un Top 4 : Joao Neves, Bruno Fernandes, Pedri et moi. On peut jouer à 4 » a-t-il conclu, démontrant une belle preuve d’admiration pour le joueur formé à la Masia. Auteur de 2 buts et 8 passes décisives avec les Catalans cette saison, l’Espagnol continue de faire parler de lui malgré ses pépins physiques récurrents.