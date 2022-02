Man City : Riyad Mahrez désigne le PSG favori de la LdC

Riyad Mahrez (30 ans) a participé à la démonstration de Manchester City sur la pelouse du Sporting CP ce mardi soir (0-5, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Invité à réagir, au micro de Canal + Sport Afrique, au sujet de la victoire du Paris SG face au Real Madrid (1-0), le gaucher des Citizens a lâché une petite phrase qui ne manquera pas de faire réagir le vestiaire parisien.

«Ah, ils ont gagné ? 1-0 ? C’est bien, ça reste ouvert encore. Se retrouver en finale entre favoris ? On est encore loin. Le PSG, c’est les favoris, on est encore loin nous», a lâché le Fennec dans un sourire. On se souvient que l'Algérien et les Skyblues avaient sorti les Parisiens en demi-finale la saison passée.